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Zeynep Sönmez kariyer rekorunu geliştirdi: İşte dünya sıralamasındaki yeni yeri

Zeynep Sönmez kariyer rekorunu geliştirdi: İşte dünya sıralamasındaki yeni yeri

16:1322/06/2026, Pazartesi
AA
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Zeynep Sönmez, en iyi dereceye sahip Türk tenisçi konumunda.
Zeynep Sönmez, en iyi dereceye sahip Türk tenisçi konumunda.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükseldi.

Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.


Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.




#Kadınlar Tenis Birliği
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