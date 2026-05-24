Belinda Bencic Fransa Açık'ta turladı

19:1124/05/2026, Pazar
Tek kadınlarda dünya 11 numarası Bencic
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda İsviçreli sporcu Belinda Bencic, Avusturyalı tenisçi Sinja Kraus'u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda dünya 11 numarası Bencic, Kraus'u 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.


Tek kadınlarda Marta Kostyuk, Marie Bouzkova, Wang Xinyu, Katie Volynets, Caty McNally, Yuliya Starodubtseva ve Wang Xiyu, üst tura çıkan diğer isimler oldu.


Tek erkeklerde ise Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Karen Khachanov, Thiago Agustin Tirante, Marco Trungelliti ve James Duckworth, ikinci tura adını yazdırdı.




