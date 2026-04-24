Zeynep Sönmez İspanyolları elemeye devam ediyor: 3. Tura yükseldi

İlk seti 6-1 ile çok rahat geçen Zeynep, ikinci sette 3-0 geriden gelip oyunu 5-3 lehine taşısa da, servislerde yaptığı hatalardan ve Bucsa'nın artan performansına karşılık verememesinden dolayı tie-break'te 7-6 yenilerek, maçı üçüncü sete taşıdı.

Karşılaşmanın ardından kortta soruları yanıtlayan Zeynep Sönmez, "Çok çok zor bir maç oldu. Sonunda kazandığım için memnunum. Cristina büyük bir oyuncu. Onunla aynı pistte yer almak benim için büyük şanstı. Ona diğer turnuvalarda başarı diliyorum. Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum." dedi.