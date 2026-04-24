Zeynep Sönmez İspanyolları elemeye devam ediyor: 3. Tura yükseldi

16:48 24/04/2026, Cuma
Zeynep Sönmez 3. turda
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, rakibi İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenerek 3. tura yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.

İspanya'nın mevcut durumda bir numaralı kadın tenisçisi olan Cristina Bucsa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, İspanyol rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı.

İlk seti 6-1 ile çok rahat geçen Zeynep, ikinci sette 3-0 geriden gelip oyunu 5-3 lehine taşısa da, servislerde yaptığı hatalardan ve Bucsa'nın artan performansına karşılık verememesinden dolayı tie-break'te 7-6 yenilerek, maçı üçüncü sete taşıdı.

Oyun disiplinini ve konsantrasyonunu hiç bozmadan başladığı son sette rakibini 6-2 yenen Zeynep Sönmez, ismini bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından kortta soruları yanıtlayan Zeynep Sönmez, "Çok çok zor bir maç oldu. Sonunda kazandığım için memnunum. Cristina büyük bir oyuncu. Onunla aynı pistte yer almak benim için büyük şanstı. Ona diğer turnuvalarda başarı diliyorum. Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum." dedi.



