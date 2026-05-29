Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

13:3729/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) altıncı gününde oynanan kadınlar çiftler ikinci tur maçında Türk tenisçi Zeynep Sönmez (fotoğrafta) sakatlık yaşadı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) altıncı gününde oynanan kadınlar çiftler ikinci tur maçında Türk tenisçi Zeynep Sönmez (fotoğrafta) sakatlık yaşadı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

#Zeynep Sönmez
#Tenis
#Fransa Açık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Maaşı 20 bin TL olan emekliye 2'li zam formülü! İşte 5 aylık enflasyon farklı emekli ve memur maaş tablosu