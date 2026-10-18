Milli tenisçi İpek Öz Bulgaristan'da şampiyon oldu
17:26, 18/10/2026, Pazar
AA
İpek Öz turnuvayı zirvede tamamladı.
İpek Öz, 6 numaralı seribaşı olarak katıldığı Eski Zağra Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Alena Kovackova’yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bulgaristan'ın Eski Zağra kentinde düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 320 numarası İpek ile klasmanın 340. basamağındaki Kovackova karşılaştı.
27 yaşındaki milli tenisçi, toprak korttaki turnuvanın finalini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanarak bu yıl ilk, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.
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