Milli tenisçi İpek Öz Bulgaristan'da şampiyon oldu

Bulgaristan'ın Eski Zağra kentinde düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 320 numarası İpek ile klasmanın 340. basamağındaki Kovackova karşılaştı.

27 yaşındaki milli tenisçi, toprak korttaki turnuvanın finalini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanarak bu yıl ilk, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.