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Alberto Bigarelli Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapacak

Alberto Bigarelli Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapacak

15:3420/06/2025, Cuma
IHA
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray Daikin Başantrenörü Alberto Bigarelli, aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Galatasaray Daikin Başantrenörü Alberto Bigarelli, aldıkları sayının ardından sevinç yaşadı.

Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli’nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır" denildi.

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