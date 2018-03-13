Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.

Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.

Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.





İşte Alex de Souza'nın üzerine giydiği tişört hakkında atılan mesajlar;

SON DAKİKA: ALEX DE SOUZA, FENERBAHÇENİN GALATASARAY MAÇINDA ÇIKMASI GEREKEN DİZİLİŞİ TİŞÖRTÜNE İŞLEDİ. pic.twitter.com/6x5LBfZBtd — Marke Futbol (@marqefutbol) 13 Mart 2018

Beyler tişört derki hafta sonu çıkmamız gereken dizilişi bu

King Alex de Souza İstanbul pic.twitter.com/woazfqpKad — Cüneyt GÜNGÖR (@CGungur) 13 Mart 2018

Alex de Souza İstanbul’a gelmiş lan adamın tişörtünde bile hücum futbolu var delircemm @Alex10 pic.twitter.com/8WYOQweRdw — Berat➰ (@unlikeplutoo) 13 Mart 2018

"Alex de Souza İstanbul"Fenerbahçe Galatasaray maçı derby taktiği pic.twitter.com/tYKu3V0wJa — baris&baris (@barisicinbaris) 13 Mart 2018

#Alexdesouza tişörtü ile galatasaray'a mesaj mı veriyor!!

Derbi heyecanlı geçeceğe benziyor.... pic.twitter.com/dI5gAKz9sJ — Umut Yercel (@umut_yercel) 13 Mart 2018