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Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin CSKA ile oynayacağı basketbol mücadelesi ve hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızın üzerindeki tişört ise sosyal medyada ilginç mesajların atılmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.

Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.

  • Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.


İşte Alex de Souza'nın üzerine giydiği tişört hakkında atılan mesajlar;

Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı
IHA

Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin CSKA ile oynayacağı basketbol mücadelesini izlemek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızın üzerindeki tişört ise sosyal medyada ilginç mesajların atılmasına neden oldu.

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