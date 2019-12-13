AVRUPA LİGLERİ

Almanya'da şaşırtan iddia: Stuttgart'lı futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor

Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Silas Wamangituka'nın yanlış isimle sahaya çıktığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Stuttgart, Silas Wamangituka'yı yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Stuttgart, Silas Wamangituka'yı yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Alman medyası, Fransa'da yayınlanan spor gazetesi L'equipe'nin haberini kaynak göstererek, Stuttgart'ta forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Silas Wamangituka'nın yanlış isimle forma giymiş olabileceğini okurlarına aktardı.

L'Equipe'nin haberinde; Ağustos 2019'da Fransa Ligue 2 kulüplerinden Paris FC'den VFB Stuttgart kulübüne 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Silas Wamangituka'nın, aslında 'Mvumpa Katompa Silas' olduğu ileri sürüldü.

Silas Wamangituka, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 12 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Silas Wamangituka, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 12 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

"Bu doğru mu?"

L'Equipe'nin haberini kaynak gösteren Alman Bild gazetesi ise, "VFB Stuttgart'ın starı yanlış isim altında mı oynuyor?" başlığını kullandı. Bild, "Bu oyuncu yanlış isim altında mı futbol oynuyor, hakikaten bu doğru mu?" ifadelerine yer verdi.

Alman futbol kamuoyunu şaşırtan iddiayı L'Equipe'nin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kulübü Football Club MK'nin başkanı Max Mokey Nza-Ngi'nin o dönem oyuncunun forma giydiği Paris FC Kulübü ile 2018 sonbaharında kurduğu iletişimde kullanılan bir elektronik postasından elde ettiği bilgi ile haberleştirdiği kaydedildi. Başkan Max Mokey Nza-Ngi'nin, "VFB Stuttgart'ın oyuncusu Silas Wamangituka'yı 2015'e kadar 'Mvumpa Katompa Silas' ismiyle bildiklerini ve o tarihten sonra bu ismin radardan kaybolduğunu" dediği iddia edildi.

"Olayı araştırmaya başladık"

Bild gazetesi, sansasyonel gelişme üzerine Stuttgart Kulübü'nün bir yöneticisinin, "Olayı akşam saatlerinde öğrendik ve ciddiye alarak araştırmaya başladık" şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

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