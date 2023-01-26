|
Spor

NBA'de Alperen Şengün yine "triple-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Washington Wizards'a 108-103 yenildikleri maçta kariyerinin ikinci "triple-double" performansına imza attı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:25 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Takımının en skoreri olan milli basketbolcu, istatistiklerine 3 top çalma ve 2 blok da ekledi.

Takımının en skoreri olan milli basketbolcu, istatistiklerine 3 top çalma ve 2 blok da ekledi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı ağırladığı mücadelede 36 dakika 43 saniye süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.


Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Alperen, bu ay Sacramento Kings maçında lig tarihinin "triple-double" yapan en genç pivotu unvanını almış, Los Angeles Lakers karşısında ise 33 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.

Rockets karşısında 33 sayı, 9 ribauntla oynayan Kyle Kuzma, Wizards'ın üst üste 4 olmak üzere 22. galibiyetinde ön plana çıktı.


Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (11 galibiyet, 37 mağlubiyet) ise Alperen'in yanı sıra Jalen Green 19 sayı, 7 asist ve Kenyon Martin Jr 16 sayı, 13 ribauntla etkili oldu.


Lillard'dan 60 sayı

Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın 60 sayı, 7 ribaunt, 8 asist kaydettiği maçta Utah Jazz'ı 134-124 yenerek 23. galibiyetini aldı.


Lillard, kariyerinde 4. kez bir maçta 60 ve üstü sayıya ulaştı. Skorer basketbolcu, böylece NBA tarihinde 4 ya da daha fazla maçta 60 ve üzeri sayı üreten ilk 5 oyuncu arasına girdi. Daha önce Wilt Chamberlain 32, Kobe Bryant 6, James Harden ve Michael Jordan ise 4'er maçta bu istatistiği yakaladı.

Konuk takım Jazz'da (25 galibiyet, 26 mağlubiyet) Lauri Markkanen 24, Collin Sexton 19, Jordan Clarkson 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.


76ers'tan üst üste 6. galibiyet

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 137-133 mağlup etti.


Arka arkaya 6, sezonun 31. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi 76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 5 asist, Joel Embiid, 26 sayı, 10 ribaunt ve James Harden 23 sayı, 7 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.


Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı maçta Doğu Konferansı 4'üncüsü Nets (29 galibiyet, 18 mağlubiyet) adına Seth Curry 32 sayı, 4 asist, Kyrie Irving 30 sayı, 10 asist ve Nic Claxton 25 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.


Toplu Sonuçlar şöyle;
  • Orlando Magic-Indiana Pacers: 126-120
  • Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 137-133
  • Houston Rockets-Washington Wizards: 103-108
  • Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 107-99
  • New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-111
  • Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 132-137
  • Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 122-120
  • Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 134-124
  • Sacramento Kings-Toronto Raptors: 95-113
  • Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 113-104

#Basketbol
#Alperen Şengün
#NBA
2 saat önce
default-profile-img
NBA'de Alperen Şengün yine "triple-double" yaptı
İstanbul'da üç scooter firması piyasadan çekildi
Akciğer sağlığı için önemli 10 gıda
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başladı mı?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.