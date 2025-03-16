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Arkas Spor'da ilk 4 sevinci

Arkas Spor'da ilk 4 sevinci

14:0516/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
DHA
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Arkas Spor'da ilk 4 sevinci
Arkas Spor'da ilk 4 sevinci

Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında evinde zirve takipçisi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Arkas Spor, adını ilk 4'e yazdırmanın gururunu yaşıyor.

Sezon başında sürpriz bir bildiri yayınlayarak önümüzdeki yıl Efeler Ligi'nde yer almayıp altyapısından yetişen gençlerle 1'inci Lig'de mücadele edeceğini deklare eden İzmir temsilcisi bu karara rağmen şampiyonluk yarışını bırakmadı. Ligde bir ara orta sıralara gerileyerek ilk 4 şansını zora sokan mavi-beyazlılar, son 7 maçını kazanarak kupa iddiasını sürdürdü.


Arkas Spor, Play-Off 1-4 Etabı'nda lider Ziraat Bankkart ile eşleşti. İlk maça evinde, 2'nci maça ve olursa 3'üncü karşılaşmaya deplasmanda çıkacak Arkas Spor, Başkent ekibini elemesi halinde Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Rize'de yapılacak Kupa Voley Dörtlü Final'de 24 Mart'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak İzmir ekibi sezonu 2 kupayla kapatma umudu taşıyor. Mavi-beyazlılar yeni sezonda yine Avrupa kupalarında mücadele edecek.

#Efeler Ligi
#Arkas Spor
#Voleybol

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