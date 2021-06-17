Spor Fenerbahçe Bekoda 6 ayrılık birden
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Fenerbahçe Beko'da 6 ayrılık birden

Sarı-lacivertli ekipte erkek basketbol takımında Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Bekoda 6 ayrılık birden
Sarı-lacivertli takım geride bıraktığımız sezon beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren 6 oyuncu ile yola devam etmeme kararı alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu kadrosunda yer alan basketbolcular Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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