Fenerbahçe golcüleriyle kazandı: Sarı lacivertliler zirveye ortak oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ı puan olarak yakalamayı başardı.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada Fenerbahçe’nin Valencia ile sol köşenden kullandığı korner atışında Samatta’nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunu çizgi üzerinden Ankaragücü’nde Atila çıkardı.
24. dakikada Endri’nin ortasında Paintsil’in kafa vuruşunda top Tisserand’a çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı.
25. dakikada Atila’nın kullandığı korner atışında direkt kaleye yönelen topu Altay güçlükle dokundu. Ardından direğe çarpan ve çizgi üzerine düşen topu Ozan Tufan uzaklaştırdı.
GOL!
- 28. dakikada Valencia’nın yerden ortasına penaltı noktasında Thiam vurdu. Kalecinin elinden sektirdiği topla tekrar buluşan Thiam ikinci dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
GOL!
- 35. dakikada Ozan’ın uzun pasını alan Thiam, topu Samatta’ya indirdi. Ceza sahasında iki rakibinden sıyrılan Samatta, düzgün vuruşla topu köşeden filelere bıraktı. 2-0
38. dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü’nde Endri’nin direkt kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.
40. dakikada Valencia’nın ceza alanı içinde yaşadığı karambolde topu önünde bulan Pelkas’ın bekletmeden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
54’üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Samatta, topu Valencia’ya aktardı. Topu kontrol eden Valencia’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
66’ncı dakikada sağ kanattan Nazım ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas’ın vole vuruşunda top üstten auta gitti.
GOL!
- 67’nci dakikada Emre Güral’ın hatalı pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, kaleci Friedrich’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
78’inci dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun top Novak’tan sekerek Pinto’da kaldı. Pinto’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL!
- 90+4’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral’ın rakiplerini geçerek vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.
Süper Lig'de 19. haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. pic.twitter.com/DiveUoWrBH
Süper Lig'de 19. haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. pic.twitter.com/DiveUoWrBH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 18, 2021
Serdar Aziz sakatlandı
- Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, MKE Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabaka içerisinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla 59. dakikada yerini Lemos’a bırakan Aziz, üzgün bir şekilde kenara geldi. Serdar’ın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
Attila Szalai Kadıköy’de
- Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin Apollon Limassol’den transfer ettiği Macar savunma oyuncusu Attila Szalai locadan izledi. Müsabakayı dikkatle takip eden Szalai, takımının attığı gollere de alkışlarla tepki verdi.
Valencia’dan 1 gol, 1 asist
- Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia gösterdiği performansla ön plana çıktı. Müsabakanın 28. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ekvadorlu futbolcu, ceza sahası içine yerden verdiği pasta Thiam’ı golle buluştururken, 67. dakikada ise ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Enner Valencia, gösterdiği bu performansla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.