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Fenerbahçe Medicana Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı

14:4927/06/2025, Cuma
AA
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Yaasmeen, son olarak San Diego Mojo forması giymişti.
Yaasmeen, son olarak San Diego Mojo forması giymişti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.


Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua amp; Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai Eamp;C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.


ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.


#Fenerbahçe Medicana
#Yaasmeen Bedart-Ghani
#Voleybol
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