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Fenerbahçe Medicana'da Slobodan Kovac dönemi

Fenerbahçe Medicana'da Slobodan Kovac dönemi

13:4528/11/2024, четверг
AA
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Slobodan Kovac
Slobodan Kovac

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp Başantrenör Slobodan Kovac'a 'ailemize hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.


Açıklamada, 2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan deneyimli çalıştırıcının, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Erkek A Milli Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüttüğü bilgisi verildi.


Kovac'ın 2019 yılında ise ‘CEV Yılın Koçu' ödülünün de sahibi olduğunun vurgulanan açıklamada, 1967 doğumlu antrenörün son olarak Halkbank'ı çalıştırdığı kaydedildi.




#Fenerbahçe Medicana
#Voleybol
#Slobodan Kovac

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