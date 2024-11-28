Fenerbahçe Medicana'da Slobodan Kovac dönemi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp Başantrenör Slobodan Kovac'a 'ailemize hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan deneyimli çalıştırıcının, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Erkek A Milli Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüttüğü bilgisi verildi.