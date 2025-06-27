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Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti

Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti

21:0927/06/2025, Cuma
IHA
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Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti
Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ABD’li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında ABD’li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattı. Yaasmeen’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki voleybolcu kariyerinde; United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo takımlarında forma giydi.

#Fenerbahçe
#Yaasmeen Bedart-Ghani
#Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı
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