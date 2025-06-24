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Filenin Efeleri'nin VNL kadrosu duyuruldu

Filenin Efeleri'nin VNL kadrosu duyuruldu

22:5124/06/2025, Salı
AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı
A Milli Erkek Voleybol Takımı

Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasörler:
Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları:
Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler:
Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular:
Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar:
Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Milletler Ligi'nin 2. etabında ilk maçını yarın Slovenya ile yapacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
Yarın:

16.00 Türkiye-Slovenya


26 Haziran Perşembe:

18.30 Türkiye-Ukrayna


28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye


29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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