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Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup

Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup

21:3022/06/2025, Sunday
G: 22/06/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Mücadeleden kare.
Mücadeleden kare.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci hafta son maçında konuk ettiği Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Milletler Ligi (VNL) 8. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi.


Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 mağlup ayrıldı ve ilk yenilgisini aldı. Milliler, Brezilya'yı mağlup ettiği senaryoda adını çeyrek finale yazdıracaktı.


Türkiye, ilk 8 sırada yer alan takımlarla üçüncü hafta karşılaşmalarına Hollanda'da çıkacak. Filenin Sultanları sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'a karşı oynayacak.



#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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