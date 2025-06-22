Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ikinci hafta son maçında konuk ettiği Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
Milletler Ligi (VNL) 8. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 mağlup ayrıldı ve ilk yenilgisini aldı. Milliler, Brezilya'yı mağlup ettiği senaryoda adını çeyrek finale yazdıracaktı.
Türkiye, ilk 8 sırada yer alan takımlarla üçüncü hafta karşılaşmalarına Hollanda'da çıkacak. Filenin Sultanları sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'a karşı oynayacak.