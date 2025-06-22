Belçika Milletler Ligi'nde Kanada'yı yendi

Belçikalı Elise Van Sas ile Kanada oyuncusu Andrea Mitrovic'in mücadelesi.
Belçika, Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta Kanada'yı mağlup etti.
Belçika, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 6. kez mağlup oldu.
Salon:
Sinan Erdem
Hakemler:
Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Erdal Akıncı (Türkiye)
Belçika:
Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)
Kanada:
Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)
Setler:
22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16
Süre:
141 dakika
#Kadınlar Milletler Ligi
#Belçika
#Kanada