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Belçika Milletler Ligi'nde Kanada'yı yendi

Belçika Milletler Ligi'nde Kanada'yı yendi

15:1622/06/2025, Pazar
AA
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Belçikalı Elise Van Sas ile Kanada oyuncusu Andrea Mitrovic'in mücadelesi.
Belçikalı Elise Van Sas ile Kanada oyuncusu Andrea Mitrovic'in mücadelesi.

Belçika, Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta Kanada'yı mağlup etti.

Belçika, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-2 yendi.


Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 6. kez mağlup oldu.


Salon:
Sinan Erdem

Hakemler:
Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika:
Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada:
Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

Setler:
22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16

Süre:
141 dakika



#Kadınlar Milletler Ligi
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