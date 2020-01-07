Galatasaray genç yıldız adayını transfer ediyor: Anlaşma 3.5 yıllık

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika ile de anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'in dev kulüplerinin teklif yaptığı oyuncunun tercihini ise Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.

Eskişehirspor'dan serbest olarak ayrılması gündeme gelen oyuncunun alacakları ödenmiş ve bu durum ortadan kaldırılmıştı. Sekidika kulübüne giderken para kazandırmak istediğini iletmiş ancak kolaylık sağlanmasını ifade etmişti.

Jesse Sekidika, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 14 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.