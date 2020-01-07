SÜPER LİG

Galatasaray genç yıldız adayını transfer ediyor: Anlaşma 3.5 yıllık

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinin ardından Eskişehirsporlu yıldız adayı Jesse Sekidika ile de anlaşmaya vardı. Büyük takımların da gündeminde olan Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılıların Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesse Sekidika

Jesse Sekidika

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika ile de anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'in dev kulüplerinin teklif yaptığı oyuncunun tercihini ise Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.

  • Eskişehirspor'dan serbest olarak ayrılması gündeme gelen oyuncunun alacakları ödenmiş ve bu durum ortadan kaldırılmıştı. Sekidika kulübüne giderken para kazandırmak istediğini iletmiş ancak kolaylık sağlanmasını ifade etmişti.

Jesse Sekidika, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 14 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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