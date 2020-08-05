Galatasaray ve Younes Belhanda arasında 'ayrılık' krizi

Galatasaray'ın Arda Turan transferi sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar, yönetimin yeni hamlelerini merakla bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Takım bütçesinde küçülmeye gitmek isteyen sarı kırmızılılarda Younes Belhanda ile yolların ayrılması isteniyor. Faslı futbolcunun menajeriyle görüşmeler yapan ancak şimdiye kadar sonuç alamayan yönetim flaş bir karar aldı.

Belhanda'nın Fransa'dan bu yana tanıdığı gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın 10 numaralı futbolcuya 150 bin euro para cezası verdiğini açıkladı. Cezanın sebebi ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği deplasman maçında Belhanda'nın kırmızı kart görmüş olması.

Spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan Belhanda'ya verilen bu ceza, Galatasaray ile Faslı futbolcu arasında kriz yaşandığı yönünde yorumlandı.