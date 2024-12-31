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Galatasaray'da Guillermo Hernandez gönderildi

Galatasaray'da Guillermo Hernandez gönderildi

09:3031/12/2024, Salı
AA
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Guillermo Naranjo Hernandez
Guillermo Naranjo Hernandez

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Daikin'de Guillermo Naranjo Hernandez dönemi sona erdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır" denildi.


Açıklamada, "Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.







#Galatasaray Daikin
#Guillermo Naranjo Hernandez
#Galatasaray Kadın Voleybol Takımı

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