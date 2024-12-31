Galatasaray'da Guillermo Hernandez gönderildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır" denildi.