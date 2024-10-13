Guidetti Yeni Şafak’a konuştu: 'VakıfBank tüm finallerde olacak'

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni sezon hedeflerini Yeni Şafak’a anlattı.





Vodafone Sultanlar Ligi’ne Galatasaray yenilgisiyle başlayan sarı-siyahlı takımın İtalyan antrenörü, yeni sezon öncesi kadroda değişikliğe gittiklerini aktararak, “Farklı bir oyuncu grubu oluşturmak istedik. Ben bunu yeniden doğmak olarak tanımlıyorum. 7 yeni transfer ile yeni bir takım oluşturduk ve çok yoğun çalışıyoruz. VakıfBank ismini olabildiğince yukarıda tutmak istiyoruz. Her değişim başlangıçta çok zordur. Sezon başında biraz zorluk yaşayacağız ama sonunda her şey harika olacak. Tüm finallerde yer almak istiyoruz” diye konuştu.





'YÜKSEK DAĞLAR VE MÜCADELELER İÇİN HAZIRIZ'

16 yıldır çalıştırdığı VakıfBank ile 3 kez Guinnes Rekorlar Kitabına giren Guidetti, “Geçmişi ve başarıları konuşmayı pek sevmiyorum. Benim işim daha çok kupa kazanmak. Benim için Guinness rekoru güzel ama yeni şampiyonluklar ve VakıfBank'a katılan yeni oyuncuların kendilerini daha da geliştirmesi benim için daha önemli. Antrenör olarak bunlar beni daha çok kupa kazanmak için de motive ediyor. Kazandığında bağımlılık gibi daha fazla kazanmak istiyorsunuz. Bir başarıya imza attığımızda ve dağın zirvesine çıktığımızda daha yüksek bir dağı fark ediyoruz. Hep daha yüksek dağlar ve mücadeleler için hazırız” ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ YARI TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM'

Milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan Guidetti, 16 yıldır Türkiye’de bulunduğu için kendisini yarı Türk gibi hissettiğini belirterek, “Düğünümü bile Boğaz’da eşimin memleketi Aydın’da Ege göreneklerine göre yaptım. Kızım Alison Yaz, İstanbul’da doğdu. Burada büyüyor. Türkiye’yi seviyorum” dedi. VakıfBank’ın Yarının Sultanları projesiyle genç voleybolcuların eğitimlerine de katıldığını ifade eden Guidetti şöyle devam etti: Voleybol oynamak isteyip de imkanlara sahip olmayan kız çocuklarının hayatlarına dokunmak istiyoruz. Türkiye’nin uzak bölgelere gitmek istiyorum ki onlarla beraber çalışayım. Bu ilgi ve kız çocuklarının gözlerinde gördüğüm mutluluk bana motivasyon kaynağı oluyor."

'TÜRKİYE’DE YABANCI SAYISI ARTMALI'

Guidetti, geçen yıl Türk takımlarının Avrupa’da kupa alamaması ve Türk voleybolu hakkında da şu değerlendirmede bulundu: Erkeklerde ve kadınlarda kupayı alan ve olimpiyatı kazanan İtalya’nın avantajı ligde 4 yabancı ile oynuyorlar. Türkiye liginde ise 3 yabancı kuralı var. Yabancı sayısı 4 olsa bu takımda rekabeti artırır. Aynı zamanda yerli oyuncuların da seviyesini yükseltir. Kadın voleybolundaki başarılar voleybola ilgiyi artırdı. Erkeklerde de başarılar artarsa erkek voleybolu daha da gelişir.















