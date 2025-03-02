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Gervonta Davis ünvanını kaybetmedi

Gervonta Davis ünvanını kaybetmedi

13:452/03/2025, Pazar
AA
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Gervonta Davis-Lamont Roach maçı büyük heyecana sahne oldu.
Gervonta Davis-Lamont Roach maçı büyük heyecana sahne oldu.

Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet ünvan maçında Lamont Roach ile berabere kalan Gervonta Davis, kemerini korudu.

ABD'nin New York şehrindeki Barclays Center'da yapılan WBA hafif sıklet ünvan maçında ABD'li boksörler Davis ile Roach karşılaştı.


Davis, üç hakemin ikisinin eşit puan verdiği (115-113, 114-114, 114-114) 12 rauntluk maç sonunda çoğunluk beraberliği kararıyla ünvanını korumayı başardı.


Profesyonel kariyerinde çıktığı 31 karşılaşmanın 28'ini nakavtla kazanan Davis, namağlup ünvanını da sürdürdü.


Roach ise kariyerindeki 28 maçın 25'ini kazandı, bir mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.


9. raunt tartışmalara neden oldu

Müsabakanın 9. raundunda tartışmalı bir an yaşandı.


Davis, rakibinin önünde kısa bir süre diz çöktükten sonra gözünün silinmesi için köşesine gitti.


Hakemin saymaya başlamadan müsabakayı devam ettirmesi ve bu hareketin, puanlamada Davis'in aleyhine hesaba katılmaması tartışma konusu oldu.


Roach ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, 9. rauntta yanlış karar verildiğini öne sürerek maçı kazanan tarafın kendisi olması gerektiğini savundu.



#Dünya Boks Birliği
#Gervonta Davis
#Lamont Roach

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