Golfün efsane ismi Tiger Woods trafik kazasında ağır yaralandı Golfün efsane ismi Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Woods'un menajeri yaptığı açıklamada yıldız ismin ayağında birçok kırık olduğunu ve ameliyata alındığını belirtti.

Haber Merkezi 23 Şubat 2021, 22:50 Son Güncelleme: 23 Şubat 2021, 22:58 Yeni Şafak