Golfün efsane ismi Tiger Woods trafik kazasında ağır yaralandı

Golfün önde gelen isimlerinden Tiger Woods, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hasteneye kaldırıldı.
Los Angeles Şerif Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği, aracın büyük hasar aldığını ve iftaiye ile sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirtti.
Tiger Woods'un geçirdiği kaza sonrasında içinde bulunduğu aracın görüntüsü yayınlandı pic.twitter.com/OAJvL2tE48
Tiger Woods'un geçirdiği kaza sonrasında içinde bulunduğu aracın görüntüsü yayınlandı pic.twitter.com/OAJvL2tE48— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2021