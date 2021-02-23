Spor Golfün efsane ismi Tiger Woods trafik kazasında ağır yaralandı
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Golfün efsane ismi Tiger Woods trafik kazasında ağır yaralandı

Golfün efsane ismi Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Woods'un menajeri yaptığı açıklamada yıldız ismin ayağında birçok kırık olduğunu ve ameliyata alındığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tiger Woods
Tiger Woods

Golfün önde gelen isimlerinden Tiger Woods, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hasteneye kaldırıldı.

Los Angeles Şerif Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği, aracın büyük hasar aldığını ve iftaiye ile sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirtti.

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