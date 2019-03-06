GOLF

Kadın golfçüler Antalya'da buluşacak

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'na 7 ülkeden 70 sporcu katılacak

Haber Merkezi AA
Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Gloria Golf Kulübünde yapılacak organizasyona 7 ülkeden 70 golfçü kadın katılacak.

Gloria Hotels Resorts'tan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek turnuva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak.

Üç gün sürecek organizasyonda, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek.

Turnuva, 10 Mart Pazar günü ödüllerin sunulacağı gala yemeğiyle sona erecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.