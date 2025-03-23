Halkbank Kupa Voley'de ünvanını korumak istiyor

Libero Volkan Döne, Türkiye'nin en başarılı voleybol takımlarından biri olduklarını aktararak, "Halkbank olarak kupayı 10. kez kazanmak istiyoruz. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi maçından henüz geldik ve her zamanki gibi fazla çalışma olanağı bulamadık. Yine de önce ilk maçı, sonra da finali geçerek şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.