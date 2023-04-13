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Spor

İstanbul'da voleybol dünyasını sarsan ölüm: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı hayatını kaybetti

Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrasında İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

12:29 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
Julia'nın ölümü voleybol camiasını yasa boğdu.

Julia'nın ölümü voleybol camiasını yasa boğdu.

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.


Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

Julia'nın düştüğü pencere

Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şoka neden oldu. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü.


Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.


Ebrar Karakurt'un büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
#Igor Gorgonzola Novara
#Julia Ituma
#Ebrar Karakurt
13 dakika önce
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