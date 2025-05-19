Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da gerçekleşti

En iyi organizasyonlarından biri olarak nitelendirdiği Dünya Kupası'nın çok güzel geçtiğini ifade eden Kayıcı, "Dünya Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular da mücadele etti. Türk sporcularımız, turnuvadaki başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Türkiye, Dünya Kupası'nda takım halinde şampiyon oldu. Bizlere her zaman destekleriyle güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.