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Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

16:5719/05/2025, Pazartesi
AA
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Tekvando
Tekvando

Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti. Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.


Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.


Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.





#Tekvando
#Türkiye Tekvando Federasyonu
#Avrupa Taekwondo Birliği
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