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Para judocular Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Para judocular Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

18:4914/05/2025, Çarşamba
AA
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Sporcularımızın madalyayla verdiği poz.
Sporcularımızın madalyayla verdiği poz.

2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda para judocular, 4 madalya daha elde etti. Astana'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda para judocular 4 madalya daha elde etti.


Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.


J2 +95 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş, J1 95 kiloda Yasin Çimciler, J1 60 kiloda Merve Hajabipour J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş bronz madalya elde etti.


Toplamda 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 6 madalya alan milliler, yarın takım müsabakalarına çıkacak.




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