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Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci belli oldu

Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci belli oldu

16:5614/05/2025, Çarşamba
AA
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Kocaeli Üniversitesi'nin zafer pozu.
Kocaeli Üniversitesi'nin zafer pozu.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada Kocaeli Üniversitesi birinciliği elde etti.

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.


Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda, 33 üniversiteden 239 öğrenci mücadele etti.


Şampiyonada Kocaeli Üniversitesi birinciliği elde ederken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci oldu. Trakya Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi ise üçüncülüğü paylaştı.


Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.




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