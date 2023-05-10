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Spor

NBA'de Jokic "triple double" yaptı Nuggets 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 118-102 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:40 . 10/05/2023 Wednesday
AA
Nikola, 4 kere NBA All-Star ve 2 kere NBA'de en değerli oyuncu seçildi.

Nikola, 4 kere NBA All-Star ve 2 kere NBA'de en değerli oyuncu seçildi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Nuggets, Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 16 sayı farkla yenerek final yolunda avantaj sağladı.


Nuggets'ta Bruce Brown 25 sayı, 5 ribaunt, Jamal Murray ve Michael Porter 19'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Devin Booker'ın 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadığı Suns'ta, Kevin Durant 26 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton 14 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.


Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Suns'ın ev sahipliğinde oynanacak.


Deplasmanda kazanan Sixers final kapısını araladı

Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Boston Celtics'i 115-103 mağlup eden Philadelphia 76'ers, seride 3-2 öne geçti. 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribauntla takımlarını sırtladı. Tobias Harris 16 sayı, 11 ribaunt, James Harden da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.


Celtics'te Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Jaylen Brown 24 sayı, 6 ribaunt, Marcus Smart 14 sayıyla salondan ayrıldı.


Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Sixers'ın ev sahipliğinde oynanacak.


#basketbol
#Denver Nuggets
#NBA
#Philadelphia 76
#Phoenix Suns
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