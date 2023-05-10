Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Boston Celtics'i 115-103 mağlup eden Philadelphia 76'ers, seride 3-2 öne geçti. 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribauntla takımlarını sırtladı. Tobias Harris 16 sayı, 11 ribaunt, James Harden da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.