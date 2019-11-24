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Sabriye Şengül kafes dövüşüne çıktı, 32 saniyede nakavt oldu

Türkiye’yi ilk kez kafes dövüşünde temsil eden kadın sporcu Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz’a mağlup oldu.

Haber Merkezi İHA
Sabriye Şengül, MMA kariyerine yenilgiyle başladı.

Sabriye Şengül, MMA kariyerine yenilgiyle başladı.

Fotoğraf: IHA

Londra’da yapılan Bellator MMA mücadelesinde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelen kick boks sporcusu Sabriye Şengül, talihsiz bir maç geçirdi. İlk kez MMA diye bilinen bir kafes dövüşü mücadelesine çıkan Sabriye, müsabakanın ilk anlarında rakibinin darbesiyle yere düştü ve 32. saniyede rakibine nakavt oldu.

"Kafes dövüşü değil, kick boks yapacaktık"

Sabriye Şengül’ün nakavt olmasıyla tamamlanan mücadelenin ardından sinirler gerildi. Sabriye maç sonrası rakibine "Kafes dövüşü değil, kick boks yapacaktık" diye bağırdı.

"Sinirime ve hırsıma yenik düştüm"


Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından özür dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

  • "Antrenörlerimle bir aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım. Çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi Bu daha başlangıç."

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