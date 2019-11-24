Sabriye Şengül kafes dövüşüne çıktı, 32 saniyede nakavt oldu

Londra’da yapılan Bellator MMA mücadelesinde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelen kick boks sporcusu Sabriye Şengül, talihsiz bir maç geçirdi. İlk kez MMA diye bilinen bir kafes dövüşü mücadelesine çıkan Sabriye, müsabakanın ilk anlarında rakibinin darbesiyle yere düştü ve 32. saniyede rakibine nakavt oldu.

"Kafes dövüşü değil, kick boks yapacaktık"

Sabriye Şengül’ün nakavt olmasıyla tamamlanan mücadelenin ardından sinirler gerildi. Sabriye maç sonrası rakibine "Kafes dövüşü değil, kick boks yapacaktık" diye bağırdı.

Sabriye Şengül - Denise Kielholtz maçının tamamı: #BellatorLondon pic.twitter.com/VC9um3sCUy — MMA Günlüğü (@mmagunlugu) 23 Kasım 2019

"Sinirime ve hırsıma yenik düştüm"

Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından özür dileyerek, şu ifadelere yer verdi: