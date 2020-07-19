Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki

Beşiktaş'ta derbi öncesinde Victor Ruiz alacaklarını bahane ederek takımdan ayrılmıştı. İspanyol stoperin durumu FIFA'ya taşınmış ve kulüp içerisinde bir krize neden olmuştu.

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ruiz ile ilgili söyledikleri şöyle;

"Alacak verecek işleri yanlış konuşuluyor. Pandemi döneminde alacakları var. UEFA bu konuda kulüplerin yanında. Yaptığı kendisine göre doğru olabilir ama bize göre yanlış. 2 tane maçımız var. Ayrılmak istiyorsan 2 maçını oyna sonra yine git. Bu şekilde ayrılmak, paranın peşine düşmek bence kendisi için çok yanlış bir şey"