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Sergen Yalçın'dan takımdan ayrılan Victor Ruiz'e tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçı öncesinde takımdan ayrılan İspanyol stoper Victor Ruiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruiz'in yaptığının doğru olmadığını söyleyen Yalçın'ın sözleri sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların desteğini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Fotoğraf: Orhan Yoldaş

Beşiktaş'ta derbi öncesinde Victor Ruiz alacaklarını bahane ederek takımdan ayrılmıştı. İspanyol stoperin durumu FIFA'ya taşınmış ve kulüp içerisinde bir krize neden olmuştu.

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ruiz ile ilgili söyledikleri şöyle;

  • "Alacak verecek işleri yanlış konuşuluyor. Pandemi döneminde alacakları var. UEFA bu konuda kulüplerin yanında. Yaptığı kendisine göre doğru olabilir ama bize göre yanlış. 2 tane maçımız var. Ayrılmak istiyorsan 2 maçını oyna sonra yine git. Bu şekilde ayrılmak, paranın peşine düşmek bence kendisi için çok yanlış bir şey"

Victor Ruiz: Koronavirüs öncesi aylarca maaş alamadım
Victor Ruiz: Koronavirüs öncesi aylarca maaş alamadım

Menajerliğini üstlenen Magic Players'in Twitter hesabında açıklaması yer alan Ruiz, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme nedenim, kulübün imzayı attığım ilk günden bu yana yükümlülüklerini yerine getirmemesidir." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta uzun bir süre boyunca ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Kovid-19 salgını öncesinde 4 ayı aşan bir süre boyunca maaş alamadım. Yabancı bir ülkede yaşarken böyle bir durumla karşılaşan çok az kişi vardır. Buna rağmen antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdüm ve her maçta en iyi performansımı gösterdim.Kovid-19 sonrası dönemde de yönetim, benimle bu konularda düzgün ve açık bir şekilde iletişim kurmaktan kaçındı. Bana adaletli bir tutum göstermediler ve mart ayından sonraki dönemde maaş ödemeyeceklerini ilettiler. FIFA ile görüşmeden önce her şeyi göstereceğim ve konuşacağım. Temsilcilerim, bir çözüme ulaşmak amacıyla kulüple iyi niyetle birçok defa görüşmeye çalıştı ama bunlar yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.Victor Ruiz sözleşmesini feshetti: Beşiktaş FIFA'ya gidiyor


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