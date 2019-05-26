Süper Lig'de ateş hattında kader haftası

Süper Lig'in son haftasında küme düşmeme mücadelesi veren takımlar kader maçlarına çıkacaklar. Mücadelelerin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe'nin durumu

Düşme hattında gözler Göztepe-Ankaragücü maçında olacak. Bornova Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.

Bursaspor'un durumu

Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek. İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.

Erzurumspor'un durumu

Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor'a göre daha düşük. Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek

Göztepe-Ankaragücü

Malatyaspor-Bursaspor

Kayserispor-Erzurumspor