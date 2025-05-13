Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan sponsorluk anlaşması

Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru, çevrim içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com oldu. Başkan Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada takdir edilen noktaya geldiğinin altını çizdi.
Çevrim içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.
The Peninsula İstanbul'daki imza töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, A Milli Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Bedirhan Bülbül, Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, sporcular ve davetliler yer aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada takdir edilen noktaya geldiğinin altını çizdi.
Başarıların arkasında ekonominin, takım çalışmasının, altyapının olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Türk voleybolu dünyada ve Avrupa'da marka oldu. Bu evlatlar, bu ülkeye takım sporunda ilki yaşattılar. Bu güzel ve başarılı süreçte çok emek var. Sahada nasıl oyuncuların alın teri varsa, kulüplerin, antrenörlerin, tüm paydaşların bu başarıda payı büyük. Sahibinden.com ülkemizin en prestijli markalarından. Bu başarıda sponsorların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hayal kurmak lazım, hedef lazım, heyecanı kaybetmemek lazım. Biz tüm paydaşlarımızla örnek bir aile tablosu sergilediğimiz bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Türk sporuna, voleybol federasyonuna ve değer ortağımız olan sahibinden.com'a bu imzanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.