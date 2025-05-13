Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan sponsorluk anlaşması

Başarıların arkasında ekonominin, takım çalışmasının, altyapının olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Türk voleybolu dünyada ve Avrupa'da marka oldu. Bu evlatlar, bu ülkeye takım sporunda ilki yaşattılar. Bu güzel ve başarılı süreçte çok emek var. Sahada nasıl oyuncuların alın teri varsa, kulüplerin, antrenörlerin, tüm paydaşların bu başarıda payı büyük. Sahibinden.com ülkemizin en prestijli markalarından. Bu başarıda sponsorların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hayal kurmak lazım, hedef lazım, heyecanı kaybetmemek lazım. Biz tüm paydaşlarımızla örnek bir aile tablosu sergilediğimiz bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Türk sporuna, voleybol federasyonuna ve değer ortağımız olan sahibinden.com'a bu imzanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.