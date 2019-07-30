UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i Avrupa Ligi'ndeki Linfield-Torshavn maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda'nın Linfield ile Faroe Adaları'nın Torshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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