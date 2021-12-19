Spor VakıfBank dünya şampiyonu
VOLEYBOL

VakıfBank dünya şampiyonu

Temsilcimiz VakıfBank, İtalyan temsilcisi Imoco Volley'i 5 set sonunda 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Böylece temsilcimiz 4. kez dünya şampiyonu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dördüncü kez dünya şampiyonluğu zaferini elde etti.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu.

İlk set

  • Finalde ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada hata yapmayan ve 12-8'den sonra Isabelle Haak ile hücumda etkili olan VakıfBank 8 sayılık fark yakaladı: 20-12. Zehra Güneş'in blok sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı siyahlılar seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci set

  • İkinci sete iyi başlayan taraf Imoco Conegliano oldu. Egonu ile sayılar üreten Imoco, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Ogbogu ve Isabelle Haak ile sayılar bulan VakıfBank, Egonu'nun sayılarına engel olamayınca seti 25-22 kaybetti: 1-1.

Üçüncü set

  • Çekişmeli başlayan üçüncü sette Egonu ile sayılar üreten Imoco'ya, Haak ile karşılık veren VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden sette daha az hata yapan sarı siyahlılar, seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü set

  • Dördüncü sette Egonu sayı üretmeye devam ederken, VakıfBank Haak ve Gabi ile karşılık verdi. 14-14'lük eşitlikten sonra Plummer ile sayı üreten İtalyan ekibi 17-15 öne geçti. VakıfBank rakibine yaklaşsa da Imoco Conegliano seti 25-22 kazandı: 2-2.

Karar setinde şampiyon VakıfBank

  • Karar setine iyi başlayan VakıfBank hücumda ve savunmada hata yapmadı. Seti 15-7 maçı da 3-2 alan sarı siyahlılar, 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bakan Kasapoğlu maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Imoco Volley-VakıfBank maçını salonda izledi.

Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.
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