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Voleybolda Karşıyaka çifte kupayla tamamladı

Voleybolda Karşıyaka çifte kupayla tamamladı

12:472/06/2025, Pazartesi
DHA
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Karşıyaka Spor Kulübü
Karşıyaka Spor Kulübü

Karşıyaka Spor Kulübü, voleybolda aynı sezonda genç kızlardan sonra yıldız kızlarda da Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

Karşıyaka Spor Kulübü, voleybolda aynı sezonda genç kızlardan sonra yıldız kızlarda da Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.


İzmir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalde Vakıfbank'ı 3-2 yenip, yarı finalde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Yeşil-kırmızılılar, 3'üncülük maçında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 dize getirerek bronz madalyanın sahibi oldu.


Voleybol şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kızlarımız, Karşıyaka'nın geleceğinin ne denli emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Altyapıya verdiğimiz emeğin, sabrın ve inancın meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı yalnızca bir madalya değil, yarınlara dair büyük bir umudun, güçlü bir vizyonun göstergesidir" denildi.




#Karşıyaka Spor Kulübü
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