Voleybolda Karşıyaka çifte kupayla tamamladı

Voleybol şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kızlarımız, Karşıyaka'nın geleceğinin ne denli emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Altyapıya verdiğimiz emeğin, sabrın ve inancın meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı yalnızca bir madalya değil, yarınlara dair büyük bir umudun, güçlü bir vizyonun göstergesidir" denildi.