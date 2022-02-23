Spor Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvasının tanıtımı yapıldı
GÜREŞ

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı

Geleneksel olarak düzenlenen 50. Yaşar Doğu, 40. Vehbi Emre ve 6. Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası, 24-27 Şubat tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvasının tanıtımı yapıldı
Organizasyonun basın toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu (sağ 2), İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu (sol 2), Avrupa Güreş Birliği (CELA) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi (sağda) katıldı.

Organizasyonun tanıtımı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Avrupa Güreş Birliği (CELA) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla Pullman Hotel'de yapıldı.

"Bizim için önemli bir sınav"

43 ülkeden 550 sporcu ve toplamda 850 kişinin katılacağı turnuva öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Şeref Eroğlu, "Bizim için önemli bir sınav ve turnuva. Bugüne kadar ülkemizde yapmış olduğumuz en geniş katılımlı, kapsamlı turnuva. Bundan dolayı çok mutluyuz. Olimpiyat oyunlarına giden bir turnuva. 2024 olimpiyatları için yarışacak sporcular burada puan toplamaya başlayacak. Turnuvayı ülkemize ve Spor Bakanlığımıza yakışır bir misafirperverlik içinde tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Hacıcaferoğlu ise sözlerine Türk güreşinin efsane isimleri Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan'ı rahmetle anarak başladı.

"Tüm güreş severleri organizasyona bekliyoruz"

Turnuvanın, Spor Bakanlığının Türkiye'ye yeni kazandırdığı tesiste yapılacak olmasının önemine de değinen Hacıcaferoğlu, "Tüm güreş severleri organizasyona bekliyoruz. Organizasyonun sağlıklı bir şekilde gitmesi için federasyonumuzun yanındayız. Türk güreşine yakışır büyük bir organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışacak sporculara başarılar diliyorum. İnşallah olimpiyata giden yolda en çok puanı da bizim sporcularımız alır." diye konuştu.

  • Önder Yahşi ise güreş için hizmete her zaman açık olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin önemli organizasyonları hak ettiğinin altını çizdi.

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