Yusuf Yaser Aksu Avrupa şampiyonu oldu

Samsun Vezirköprü doğumlu olan ve yarışmalara Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezinde hazırlanan Yusuf Yaser Aksu finale kadar karşılaştığı rakiplerini sırasıyla 8-0, 9-1 ve 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale kaldı. Finalde ise Rus rakibine 8-0 teknik üstünlük sağlayarak yenen Aksu, Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa’da dalgalandırarak gurur yaşattı.