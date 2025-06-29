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Yusuf Yaser Aksu Avrupa şampiyonu oldu

Yusuf Yaser Aksu Avrupa şampiyonu oldu

11:3129/06/2025, Pazar
IHA
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Yusuf Yaser Aksu Avrupa şampiyonu oldu
Yusuf Yaser Aksu Avrupa şampiyonu oldu

İtalya’nın Caorle kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Samsunlu 85 kilo güreşçi Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Samsun Vezirköprü doğumlu olan ve yarışmalara Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezinde hazırlanan Yusuf Yaser Aksu finale kadar karşılaştığı rakiplerini sırasıyla 8-0, 9-1 ve 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale kaldı. Finalde ise Rus rakibine 8-0 teknik üstünlük sağlayarak yenen Aksu, Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa’da dalgalandırarak gurur yaşattı.

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