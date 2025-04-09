Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda şampiyon

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-2 yendiği, Polonya kulübü Asseco Resovia'yı rövanşta da 3-1 mağlup ederek CEV Kupası şampiyonu oldu.





Takımların birçok servis hatası yaptığı ilk 30 oyun (15-15) eşitlikle geçildi. Etkili servisleriyle Ziraat Bankkart savunmasını zorlayan ve blok sayıları kazanan Polonya ekibi, farkı 4 sayıya (16-20) çıkarmasının ardından arkasına bakmadı ve ilk seti 25-20'lik skorla kazandı.





İkinci sete daha iyi manşet alarak başlayan Ziraat Bankkart, yakaladığı 3 sayılık (5-2) farkı 21. oyunun bitiminde (12-9) korudu. ABD'li oyuncusu Anderson'ın smaç servisleriyle peş peşe aldığı 5 sayıyla 17-9 öne geçen başkent ekibi, 2. seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.





Seyirci desteğini arkasına alan Ziraat Bankkart, 3. setin ilk 5 puanını hanesine yazdırdı. Cebulj ve Bednorz'un etkili oyunuyla farkı kapatan Asseco Resovia, 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçirdi. Cebulj'nin smacının, Boyer'in servisinin filede kalmasıyla 23-22 öne geçen Ziraat Bankkart, büyük heyecana sahne olan 3. seti 28-26 aldı ve durumu 2-1 yaptı.





Anderson'ın servis kullandığı 4. setin başında 6-1 üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, demoralize olan rakibi karşısında farkı arttırdı. Seti 25-14 alan başkent ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.





🗣 "Dünyanın her takımıyla kafa kafaya oynayabilecek bir takımız."

🗣 "Bu çocuklar bu kupayı hak ettiler."

🗣 "Komple yerli bir teknik ekiple bunu başardık."



👔 Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz'ın şampiyonluk röportajı. pic.twitter.com/ijs2hcQG6P — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 9, 2025





Kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart, ayrıca Halkbank'tan sonra bunu başaran 2'nci Türk kulübü oldu.











