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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda şampiyon

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda şampiyon

20:339/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-2 yendiği Polonya kulübü Asseco Resovia'yı rövanşta da 3-1 mağlup etti ve CEV Kupası şampiyonu oldu. Başkent ekibi tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazandı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-2 yendiği, Polonya kulübü Asseco Resovia'yı rövanşta da 3-1 mağlup ederek CEV Kupası şampiyonu oldu.


Takımların birçok servis hatası yaptığı ilk 30 oyun (15-15) eşitlikle geçildi. Etkili servisleriyle Ziraat Bankkart savunmasını zorlayan ve blok sayıları kazanan Polonya ekibi, farkı 4 sayıya (16-20) çıkarmasının ardından arkasına bakmadı ve ilk seti 25-20'lik skorla kazandı.


İkinci sete daha iyi manşet alarak başlayan Ziraat Bankkart, yakaladığı 3 sayılık (5-2) farkı 21. oyunun bitiminde (12-9) korudu. ABD'li oyuncusu Anderson'ın smaç servisleriyle peş peşe aldığı 5 sayıyla 17-9 öne geçen başkent ekibi, 2. seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.


Seyirci desteğini arkasına alan Ziraat Bankkart, 3. setin ilk 5 puanını hanesine yazdırdı. Cebulj ve Bednorz'un etkili oyunuyla farkı kapatan Asseco Resovia, 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçirdi. Cebulj'nin smacının, Boyer'in servisinin filede kalmasıyla 23-22 öne geçen Ziraat Bankkart, büyük heyecana sahne olan 3. seti 28-26 aldı ve durumu 2-1 yaptı.


Anderson'ın servis kullandığı 4. setin başında 6-1 üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, demoralize olan rakibi karşısında farkı arttırdı. Seti 25-14 alan başkent ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart, ayrıca Halkbank'tan sonra bunu başaran 2'nci Türk kulübü oldu.




#Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı
#CEV Kupası
#Asseco Resovia
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