Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar

Atmaca 200 km menzili ile Ege sahillerine yerleştirildiğinde tüm denizi kontrol etmemizi sağlayacak.

Türkiye’nin savunma kabiliyetleri giderek gelişiyor. Öyle ki Akdeniz’de en güçlü ordulardan biri olan Mısır ordusu Amerikan malı gemisavar füzesi Harpoon ile tatbikat yapıp aklı sıra göz dağı vermeye çalışırken Türkiye kendi ürettiği gemisavar füzesi Atmaca ile gücünü gösterdi.

Harpoon’dan daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Atmaca ile Türkiye kendi imkanları ile gemisavar füzesi üretebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz’de İsrail’in ürettiği Elta dışında bu kabiliyete sahip tek ülke Türkiye.

Atmaca

Atmaca ile Ege Türk gölü oluyor

Atmaca'nın Ege boyunca kilit noktalara yerleştirilmesi ile Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde silahlandırdığı adaların bütün trafiği kitlenebilecek. Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin adalar konusunda elini büyük oranda güçlendirdi. Türkiye'nin gemisavar füzesi ile Türkiye'nin müsadesi olmadan Yunanistan'ın adalara yapabileceği silah sevkiyatı veya gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.

DÜNYA Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg

Sınıfı Motor Tipi: TR40

Menzil:~200 km

Sınıfı Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma:

Roketsan, Türkiye

OYNAT 01:52 ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını söyledi. Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” notunu düştü. BiP'te paylaş

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Sistem Özellikleri

Otonom

Düşük Radar İzi

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil