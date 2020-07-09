Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar

Türkiye’nin savunma kabiliyetleri giderek gelişiyor. Öyle ki Akdeniz’de en güçlü ordulardan biri olan Mısır ordusu Amerikan malı gemisavar füzesi Harpoon ile tatbikat yapıp aklı sıra göz dağı vermeye çalışırken Türkiye kendi ürettiği gemisavar füzesi Atmaca ile gücünü gösterdi.
Harpoon’dan daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Atmaca ile Türkiye kendi imkanları ile gemisavar füzesi üretebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz’de İsrail’in ürettiği Elta dışında bu kabiliyete sahip tek ülke Türkiye.
Atmaca ile Ege Türk gölü oluyor
Atmaca'nın Ege boyunca kilit noktalara yerleştirilmesi ile Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde silahlandırdığı adaların bütün trafiği kitlenebilecek. Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin adalar konusunda elini büyük oranda güçlendirdi. Türkiye'nin gemisavar füzesi ile Türkiye'nin müsadesi olmadan Yunanistan'ın adalara yapabileceği silah sevkiyatı veya gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.
ATMACA Füzesi Özellikleri
- Çapı: 350mm
- Kanat Açıklığı:~1.4m
- Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm
- Ağırlığı:~800 kg
- Harp Başlığı:~200 kg
- Sınıfı Motor Tipi: TR40
- Menzil:~200 km
- Sınıfı Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
- Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
- Sürati: Mach 0.8/0.85?
- Üretici Firma:
- Roketsan, Türkiye
Sistem Özellikleri
- Otonom
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Hassasiyet
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
- Üç Boyutlu Görev Planlama
- Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
- Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
- Hedef Seçimi
- Uzun Menzil