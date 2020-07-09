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Teknoloji Yunanı Atmaca korkusu sardı Türkiyeden habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar
ÜRÜN HABERLERİ

Atmaca ile Ege Denizi Türk gölü haline gelecek

Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar

Türkiye; Sungur, Atmaca, Aksungur gibi yerli savunma sanayii ürünleriyle dünyaya mesaj veriyor. Türk milletinin mitlerinden esinlenerek koyulan isimlerle Türkiye tarihten ilham alıp geleceği şekillendiriyor. Savunma sanayisindeki gelişmeler Türkiye’yi bölgenin en büyük askeri gücü haline getirirken üretimin yerli olması dışa bağımlılığı da giderek azaltıyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in duyurduğu Atmaca’nın yayınlanan videosunda 200 kilometre öteden hedefi vurduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye, Ege sahillerinde konuşlandıracağı Atmacalarla bölgede izinsiz kuş bile uçurtmayacak. Yunanistan’da televizyonlarda Atmaca’nın konuşulmasının en büyük sebebi de bu korku.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atmaca 200 km menzili ile Ege sahillerine yerleştirildiğinde tüm denizi kontrol etmemizi sağlayacak.
Atmaca 200 km menzili ile Ege sahillerine yerleştirildiğinde tüm denizi kontrol etmemizi sağlayacak.

Türkiye’nin savunma kabiliyetleri giderek gelişiyor. Öyle ki Akdeniz’de en güçlü ordulardan biri olan Mısır ordusu Amerikan malı gemisavar füzesi Harpoon ile tatbikat yapıp aklı sıra göz dağı vermeye çalışırken Türkiye kendi ürettiği gemisavar füzesi Atmaca ile gücünü gösterdi.

Harpoon’dan daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Atmaca ile Türkiye kendi imkanları ile gemisavar füzesi üretebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz’de İsrail’in ürettiği Elta dışında bu kabiliyete sahip tek ülke Türkiye.

Atmaca

Atmaca ile Ege Türk gölü oluyor

Atmaca'nın Ege boyunca kilit noktalara yerleştirilmesi ile Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde silahlandırdığı adaların bütün trafiği kitlenebilecek. Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin adalar konusunda elini büyük oranda güçlendirdi. Türkiye'nin gemisavar füzesi ile Türkiye'nin müsadesi olmadan Yunanistan'ın adalara yapabileceği silah sevkiyatı veya gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.

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DÜNYA
Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

ATMACA Füzesi Özellikleri

  • Çapı: 350mm
  • Kanat Açıklığı:~1.4m
  • Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm
  • Ağırlığı:~800 kg
  • Harp Başlığı:~200 kg
  • Sınıfı Motor Tipi: TR40
  • Menzil:~200 km
  • Sınıfı Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
  • Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
  • Sürati: Mach 0.8/0.85?
  • Üretici Firma:
  • Roketsan, Türkiye

ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu
OYNAT 01:52
ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını söyledi. Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” notunu düştü.

Sistem Özellikleri

  • Otonom
  • Düşük Radar İzi
  • Yüksek Hassasiyet
  • Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
  • Karşı Tedbirlere Dayanıklı
  • Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
  • Üç Boyutlu Görev Planlama
  • Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
  • Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
  • Hedef Seçimi
  • Uzun Menzil

Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
OYNAT 00:00
Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni füzesi Sungur'u tanıttı. Testleri tamamlanan Sungur, envantere ekleniyor. Yerli füzenin başlıca özellikleri şöyle: Hava unsurlarında yüksek isabet kabiliyetine sahip. Kara, hava, deniz platformlarına kurulabiliyor. Titanyum harp başlığı ve uzun menzilli radarıyla rakiplerinden önde. S 400 ve S 300 gibi sistemler tarafından kullanılan milli soğuk atım (cold launch) teknolojisiyle donatıldı.

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