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Teknoloji Bitcoin nedir? Bitcoin sisteminin çalışma mantığı nedir?
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Bitcoin nedir? Bitcoin sisteminin çalışma mantığı nedir?

Kripto paralar hayatımızın bir parçası haline gelirken birçok kullanıcı da Bitcoin'in ne işe yaradığı merak ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin bir şifreleme sistemi. İnsanların kodları para olarak kullandığı Bitcoin sisteminin en önemli özelliği anonim olmasıdır. Bugünlerde bir tanesi 150 bin TL eden Bitcoin'in özellikleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bitcoin adlı kripto para bu ay yaptığı yükseliş ile 150 bin TL değerine ulaştı. Dijital dünya üzerinden işleyen Bitcoin için dünyanın ilk dijital para birimi dememiz de yanlış olmaz.

Bitcoin nedir?

  • Bitcoin dijital dünyada kullanılan bir para birimidir. Temel amacı ise üçüncü parti ödeme sistemlerine, bankalara ve aracı kurumlara güvenme ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır.

Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri ise şifreleme sistemi sayesinde aracı bir kuruma ihtiyaç duymadan iki kişinin güvene dayalı bir ödeme düzeni oluşturmasını sağlamasıdır.

Reuters
Arşiv

Bitcoin mantığı nedir?

Uçtan uça şifreleme sistemi ile çalışan Bitcoin kripto hareket eden bir para birimi. Bunun arkasındaki mantık ise anonimliği korumak.

  • Böyle bir para birimine ihtiyaç duyulmasının arkasında ise insanların üçüncü kişileri aradan çıkarıp doğrudan ticaret yapmasına olanak sağlama isteği.

Bitcoin caiz mi?
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Bitcoin caiz mi?

Bitcoin'in sahibi kim?

Bitcoin'in en önemli özelliği ise sahibi olmaması ve tamamen anonim hareket etmesi. Bunun yanı sıra ise bu teknolojinin kurucusu bir Japon.

  • 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişinin n "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi" isimli bir teknik doküman yayımlamasıyla ortaya çıkan Bitcoin o günden sonra hiçbir kuruma ve kuruluşa bağlı kalmadan tamamen kendi düzeninde büyümeye devam etti.

Birçok kişiye göre Satoshi Nakamoto

Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

Bitcoin aslında bir para kazanma aracı olmasa da birçok yatırımcı emtia olarak da yaklaşabiliyor. Tıpkı altın gibi değeri artan bir yatırım aracı olduğu için de insanlar paralarını Bitcoin'e yatırabiliyor.

Özellikle son iki yılda 1 Bitcoin'in değerinin 100 bin liradan fazla artmış olması da bunun bir kanıtı.

Kaç tane Bitcoin var?

Bitcoin sürekli artan bir para birimi olmadığı için de değeri sürekli artıyor. Toplam sadece 21 milyon Bitcoin üretilebilecekken bundan daha fazla Bitcoin elde etmek imkansız. Halihazırda 17 milyon Bitcoin üretildiği için şu an Bitcoin elde etmek daha zor.

Reuters
Arşiv

Bir Bitcoin nasıl üretilir?

Bitcoin üretmek için kullanılan kavram madenciliktir. Bunun sebebi ise şifreleme sistemini çözmek için bilgisayarın kazı benzeri bir hareket yapması.

  • Bilgisayarın işletim sistemi uç uca eklenen şifreleri çözmek için kapasitesini zorlarken başta basit şifreli Bitcoinlerin üretilmiş olması bu işi de giderek zorlaştırdı.

17 milyon Bitcoin üretilirken geri kalan 4 milyon Bitcoin'i gün yüzüne çıkarmak daha zor bir şifrelemeye ihtiyaç duyuyor. Bu da Bitcoin'in değerinin artmasında sebeplerden biri.

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Bitcoin ile futbolcu transfer ettiler
OYNAT 00:57
Bitcoin ile futbolcu transfer ettiler
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nu kripto para "Bitcoin" ile kadrosuna kattı.Kulüp başkanı Haldun Şehit, kulübün adını duyurmak amacıyla futbolcuya, 2 bin lira değerindeki sanal para 0.0524 "Bitcoin" ve ayrıca 2 bin 500 lira teklif etti.


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