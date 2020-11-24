Bitcoin nedir? Bitcoin sisteminin çalışma mantığı nedir?

Bitcoin adlı kripto para bu ay yaptığı yükseliş ile 150 bin TL değerine ulaştı. Dijital dünya üzerinden işleyen Bitcoin için dünyanın ilk dijital para birimi dememiz de yanlış olmaz.

Bitcoin nedir?

Bitcoin dijital dünyada kullanılan bir para birimidir. Temel amacı ise üçüncü parti ödeme sistemlerine, bankalara ve aracı kurumlara güvenme ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır.

Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri ise şifreleme sistemi sayesinde aracı bir kuruma ihtiyaç duymadan iki kişinin güvene dayalı bir ödeme düzeni oluşturmasını sağlamasıdır.

Reuters Arşiv

Bitcoin mantığı nedir?

Uçtan uça şifreleme sistemi ile çalışan Bitcoin kripto hareket eden bir para birimi. Bunun arkasındaki mantık ise anonimliği korumak.

Böyle bir para birimine ihtiyaç duyulmasının arkasında ise insanların üçüncü kişileri aradan çıkarıp doğrudan ticaret yapmasına olanak sağlama isteği.

ÖZGÜN Bitcoin caiz mi?

Bitcoin'in sahibi kim?

Bitcoin'in en önemli özelliği ise sahibi olmaması ve tamamen anonim hareket etmesi. Bunun yanı sıra ise bu teknolojinin kurucusu bir Japon.

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31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişinin n "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi" isimli bir teknik doküman yayımlamasıyla ortaya çıkan Bitcoin o günden sonra hiçbir kuruma ve kuruluşa bağlı kalmadan tamamen kendi düzeninde büyümeye devam etti.

Birçok kişiye göre Satoshi Nakamoto

Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

Bitcoin aslında bir para kazanma aracı olmasa da birçok yatırımcı emtia olarak da yaklaşabiliyor. Tıpkı altın gibi değeri artan bir yatırım aracı olduğu için de insanlar paralarını Bitcoin'e yatırabiliyor.

Özellikle son iki yılda 1 Bitcoin'in değerinin 100 bin liradan fazla artmış olması da bunun bir kanıtı.

Kaç tane Bitcoin var?

Bitcoin sürekli artan bir para birimi olmadığı için de değeri sürekli artıyor. Toplam sadece 21 milyon Bitcoin üretilebilecekken bundan daha fazla Bitcoin elde etmek imkansız. Halihazırda 17 milyon Bitcoin üretildiği için şu an Bitcoin elde etmek daha zor.

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Reuters Arşiv

Bir Bitcoin nasıl üretilir?

Bitcoin üretmek için kullanılan kavram madenciliktir. Bunun sebebi ise şifreleme sistemini çözmek için bilgisayarın kazı benzeri bir hareket yapması.

Bilgisayarın işletim sistemi uç uca eklenen şifreleri çözmek için kapasitesini zorlarken başta basit şifreli Bitcoinlerin üretilmiş olması bu işi de giderek zorlaştırdı.

17 milyon Bitcoin üretilirken geri kalan 4 milyon Bitcoin'i gün yüzüne çıkarmak daha zor bir şifrelemeye ihtiyaç duyuyor. Bu da Bitcoin'in değerinin artmasında sebeplerden biri.

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