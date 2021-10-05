Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor

Facebook, Instagram ve Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorunu gidermek için şirkete giden çalışanlar ofise giremedi.
New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Facebook çalışanlarının kartlarının kapıları açmadığını yazan Frenkel, “Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini” söyledi.
Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.
Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021
Frenkel, bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandırdı.
Sosyal medya devlerine erişim sorunu
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.