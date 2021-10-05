Teknoloji Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor
SOSYAL MEDYA

Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Facebook çalışanlarının kartlarının şirketin kapılarını açmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü.

Facebook, Instagram ve Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorunu gidermek için şirkete giden çalışanlar ofise giremedi.

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Facebook çalışanlarının kartlarının kapıları açmadığını yazan Frenkel, “Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini” söyledi.

Frenkel, bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandırdı.

Sosyal medya devlerine erişim sorunu

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

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