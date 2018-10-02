Teknoloji İnternetin babasından yeni internet projesi
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İnternetin babasından yeni internet projesi

Facebook'un Cambridge Analytica skandalıyla başlayan gizlilik tartışmalarına www’nun mucidi Tim Berners-Lee noktayı koymaya hazırlanıyor. Yeni projesiyle interneti Google ve Facebook gibi devlerin tekelinden çıkararak merkezsiz bir hale getirmeyi hedefliyor. Tim Berners-Lee, MIT’den uzmanlarla açık kaynak kodlu Solid projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Tim Berners-Lee 1989 senesinde CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştiren Berners-Lee, Dünya Çapında Ağ (www.) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurdu.
Tim Berners-Lee 1989 senesinde CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştiren Berners-Lee, Dünya Çapında Ağ (www.) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurdu.

Son yıllarda sıkça yaşanan veri ihlalleri sonrası, World Wide Web’in mucidi olarak bilinen Tim Berners-Lee’nin yeni bir internet projesi üzerine çalışmaya başladı. İnternette paylaştığımız verileri tekrar bizim kontrolümüze sunmak için MIT’den uzmanlarla işbirliği yaparak Inrupt isimli bir girişim kuruyor. Bu girişimin açık kaynaklı projesi Solid, kişisel verilerimiz hakkında son sözü yine bize verecek.

  • Yeni projesiyle gücü insanlığın eline yeniden vermek ve onları “kendi ajandaları için kullanan güçlerden” uzaklaştırmak istiyor. Berners-Lee, “Bugün kritik bir dönüm noktasına ulaştığımıza ve daha iyisi için güçlü bir değişimin mümkün ve gerekli olduğuna inanıyorum” dedi.

Verilerin kontrolü şirketlerden kişilere geçecek

Solid sayesinde verilerin nereye gideceği, hangi öğeleri kimlerin görebileceği ve hangi uygulamaların o verilere ulaşabileceği tamamen kullanıcıların kontrolünde olacak. İki farklı uygulamada aynı veriyi inceleyebilir ve veriyi hangisini istiyorsanız onunla paylaşabilirsiniz.

  • Özellikle Google, Facebook ve Twitter gibi internet devlerinin topladığı veriler büyük bir tartışma konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl Facebook'un 87 milyon kişiye ait verileri Cambridge Analytica isimli firmaya sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandalın ardından bu şirketlere veri gizliliği hakkında dünya genelinde yaptırımlar uygulanmaya başladı.

İnternet kullanıcıları, Solid ile kişisel detaylarından iletişim listelelerine ve müzik kütüphanelerine kadar her şeyi barındıracak kendi kişisel çevrimiçi veri deposunu (POD) oluşturabilecek. Solid, bireylerin kendi verileri üzerinde tam kontrolü sağlamalarına olanak tanıyacak.

Solid bir devrim olacak

Berners-Lee, “Solid, kullanıcıların algılanan değer karşılığında kişisel verilerini dijital devlere teslim etmesini gerektiren mevcut modeli değiştiriyor” diyor.

Solid ismindeki bu sosyal medya platformu, özellikle gizliliğinizin tamamı ile size özel olduğu ve birçok farklı ayarla verilerinizin tamamının avuçlarınızın içinde olmasını hedefliyor. Tim Berners-Lee, internette tüm verilerinizin kontrolünü size bırakacak ilk ve tek platform olacaklarının altını çiziyor ve Solid'i bir 'devrim' olarak tanımlıyor.

  • Yeni kurulan platformun Tim Berners-Lee gibi sektörün en bilindik isimlerinden gelmesi internette büyük heyecan uyandırdı. Solid’e kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayın.
  • https://solid.inrupt.com/

Tim Berners-Lee kimdir?

Tim Berners-Lee 8 Haziran1955 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi'nde Fizik okudu.

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1989 senesinde CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştiren Berners-Lee, Dünya Çapında Ağ (www.) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurdu. Aynı zamanda 1990 senesinde ilk Ağ tarayıcısı yazılımını geliştirdi.

1994 senesinde Ağ ile ilgili standartları dünya çapında belirleyecek açık bir kurum olan W3C'yi kurdu. Halen de başkanlığını yürütmektedir.

Berners-Lee, şu anda World Wide Web Consortium'un (W3C) başkanı, MIT'de kıdemli araştırmacı ve Southampton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörüdür.

2004 senesinde kendisine insanlık kültürüne katkılarından ötürü İngiltere Kraliçesi tarafından sör (sir) unvanı verilmiştir.

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