iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte düşük depolama alanına sahip iPhone kullanıcılarını rahatlatacak yeni bir özelliği hayata geçiriyor. “Dinamik Depolama Rezervi” adı verilen bu sistem, yazılım güncellemeleri sırasında cihazda geçici olarak boş alan oluşturarak, güncelleme işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasını sağlıyor.
Özellikle 64 GB ve altı depolama alanına sahip iPhone modellerini hedef alan bu yenilik, sistemin ihtiyaç duyduğu alanı yaratmak için geçici olarak kullanılmayan uygulama verilerini, önbellekleri ve içerikleri optimize ediyor. Güncelleme tamamlandıktan sonra ise bu geçici veriler eski haline getirilerek kullanıcıya yeniden sunuluyor.
Apple’ın bu adımı, iPhone kullanıcı deneyimini daha akıcı ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor.