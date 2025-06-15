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iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik

iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik

22:4015/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik
iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte düşük depolama alanına sahip iPhone kullanıcılarını rahatlatacak yeni bir özelliği hayata geçiriyor. “Dinamik Depolama Rezervi” adı verilen bu sistem, yazılım güncellemeleri sırasında cihazda geçici olarak boş alan oluşturarak, güncelleme işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasını sağlıyor.

Özellikle 64 GB ve altı depolama alanına sahip iPhone modellerini hedef alan bu yenilik, sistemin ihtiyaç duyduğu alanı yaratmak için geçici olarak kullanılmayan uygulama verilerini, önbellekleri ve içerikleri optimize ediyor. Güncelleme tamamlandıktan sonra ise bu geçici veriler eski haline getirilerek kullanıcıya yeniden sunuluyor.


Bu yeni özellik, kullanıcıların güncelleme yapabilmek için uygulama silme veya veri temizleme gibi zahmetli işlemlerden kurtulmasını sağlıyor. iOS 26'nın final sürümüyle birlikte “
Dinamik Depolama Rezervi
” tüm desteklenen cihazlarda varsayılan olarak aktif olacak.

Apple’ın bu adımı, iPhone kullanıcı deneyimini daha akıcı ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor.



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#Hafıza
#iOS 26
#Dinamik Depolama Rezervi
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