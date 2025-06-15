iPhone’unuzda yer kalmadıysa bu özellik hayat kurtaracak: İşte yeni özellik

Özellikle 64 GB ve altı depolama alanına sahip iPhone modellerini hedef alan bu yenilik, sistemin ihtiyaç duyduğu alanı yaratmak için geçici olarak kullanılmayan uygulama verilerini, önbellekleri ve içerikleri optimize ediyor. Güncelleme tamamlandıktan sonra ise bu geçici veriler eski haline getirilerek kullanıcıya yeniden sunuluyor.