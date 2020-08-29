Elon Musk yeni çılgın projesi Neuralink'i tanıttı

Neuralink, insan beyninin sınırları üzerine deneyler yapan bir araştırma şirketi. Şirket ile ilk hedeflenen ise; bilgisayarları beyin gücü ile yönlendirebilmek.

Elon Musk, YouTube’da canlı olarak yayınlanan etkinlikte Neuralink şirketinin cihazıyla donatılmış bir domuzu sergiledi. Domuza sunumdan iki ay önce implantlar takıldı.

Neuralink'in bu implantları beynin burnuna bağlı bir bölgesinden sinyalleri kaydediyor.

Elon Musk'ın sunumda kullandığı domuz

Hayvanın burnu nesnelere dokundukça, daha fazla nöron ateşlendiği görüldü. Her harekette bir dizi nokta ve bir dizi ses işaret ediyordu. Bu gösteriyle Elon Musk henüz başlangıç seviyesinde olan Neuralink'in amaçlanan kontrolü sağlayabildiğini kanıtladı.

Sistemin kuruluş biçimi

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İnsan zekası ile yapay zeka ortak hareket edecek

Neuralink'in insan beyninin bilgisayarları kontrol edebilmesi için tasarladığı cihazı üzerinde 3 binden fazla elektrot bulunuyor. Bu elektronlar ile beyinde yer alan bine yakın nöronun hareketi gözlemleniyor.

Cihazın takip ettiği bin civarı nöron beynin spesifik bir bölgesinde bulunuyor.

Yapay zeka ile donatılan sistem sayesinde nöronların hareket kaydı tutulup bunlar analiz edilebiliyor. Bu analizler ışığında beynin vereceği reaksiyonlar da tespit edilebiliyor.

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Yerleştirilen elektronlar ile nöronların hareketi izleniyor.

Neuralink hangi alanlarda kullanılabilecek?

Elon Musk cihazla ilgili yaptığı sunumda Neuralink'in bilim kurgu filmlerdeki tehlikeli robotlar ile bir alakasının olmadığını belirtip cihazın şu an için felçli hastalarda deneneceğini belirtti.

Hareket kabiliyeti sınırlı hastaların bilgisayar yardımıyla iletişim kurması sağlanacak. Klinik çalışmalarına bu yıl başlanması amaçlanan Neuralink'in bu projesi pandemi nedeniyle askıya alındı. Musk'ın belirttiğine göre bir an önce çalışmalar başlayacak ve ürünün 3 yıl içerisinde kullanıma alınması planlanıyor.

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