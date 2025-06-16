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Neuralink'in yeni çipi 'insanüstü yetenekler' sağlayabilir

Neuralink'in yeni çipi 'insanüstü yetenekler' sağlayabilir

11:5916/06/2025, Pazartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, maymunlarda başarıyla test ettiği yeni beyin implantı Neuralink Blindsight ile sadece görme yetisini geri kazandırmayı değil, aynı zamanda kızılötesi görüş gibi "insanüstü yetenekler" sağlamayı hedefliyor.

Elon Musk
'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, görme engelliler için geliştirdiği "Blindsight" adlı devrim niteliğindeki beyin implantında önemli bir aşama kaydetti.

Yakın zamanda düzenlenen bir konferansta yapılan açıklamaya göre, cihaz maymunlar üzerinde başarıyla test edildi.


Maymun deneyleri başarılı oldu


Neuralink mühendisi Joseph O'Doherty, Neuralink Blindsight cihazının bir maymunda görmeyle ilişkili beyin bölgelerini başarıyla uyardığını duyurdu.


Testler sırasında hayvanın, araştırmacıların kendisinden görselleştirmesini istediği şeye doğru gözlerini hareket ettirerek testlerin en az üçte ikisinde doğru tepki verdiği belirtildi.



Bu başarılı sonuç, cihazın beyne doğru sinyalleri göndererek yapay bir görme algısı yaratabildiğini gösteriyor. Bu, görme engelli bireyler için umut verici bir gelişme.


Hedef: Görme yetisi ve ötesi


Projenin temel amacı, doğuştan veya sonradan görme yetisini kaybeden insanlarda bu yetiyi geri kazandırmak.


Ancak Neuralink'in hedefleri bununla da sınırlı değil. Şirket, implante edilen çipi özel gözlüklerle birleştirerek, kullanıcılara kızılötesi ışıkta görme gibi "insanüstü yetenekler" kazandırma potansiyelini de araştırıyor.


Maymun deneylerinden elde edilen ümit verici sonuçlara rağmen, Neuralink Blindsight henüz ABD'de insanlar üzerinde kullanım için onay almadı.


Elon Musk, insan denemelerinin bu yılın sonlarına doğru planlandığını belirtti.




#Elon Musk
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