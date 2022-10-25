Teknoloji Türk oyun şirketi MANC Gamese Gem Digital Limitedden 50 milyon dolar yatırım
OYUN

Türk oyun şirketi MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım

Operasyonlarını Türkiye'de yürüten ve global ölçekte oyunlar geliştiren Manc Games, oyun içi varlığı Mancium’a GEM Digital Limited (GEM) ile 50 milyon dolarlık yatırım anlaşmasını yaptığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk oyun şirketi MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım
MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım.

Manc Games, daha önce piyasaya sürdüğü oyunlarla milyonlarca kez indirme almayı başarmış ve hali hazırda geliştirici ekibiyle çeşitli oyunlar üretmeye devam eden mobil yazılım firmasına, GEM Digital Limited'den 50 milyon dolarlık yatırım.

Manc Games’e 50 milyon dolarlık yatırım

Manc Games'in oyun içi varlığı olan Mancium, yeni nesil halka açık bir metaverse ağını temsil etmektedir. Manc ekosistemine güç sağlayan uygulama içi satın alımlar, özel oyun içi etkinlikler ve Manc Academy'yi destekleme gibi tüm işlemlerde kullanılması, Manc Games’i diğer rakiplerinden ayrıştıran özelliklerin başında gelmekte. Tüm bunlara ek olarak, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Manc oyunlarının Meta sürümlerinde oyun içi benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olunması mümkün olacak.

Manc GEM güç birliği ile daha geniş bir kullanım ağına ulaşacak

Birçok farklı kategoride oyun geliştiren Manc Games, geleneksel oyunların teknolojiye uygun hale getirilmesi için ciddi yatırımlar yapıyor. Geniş bir kadroyla 3 yılı aşkın süredir arge çalışmalarını yapan firma, 2021 yılında çıkardığı mobil okey uygulaması olan Okey Muhabbet ile milyonlarca indirmeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin en hızlı büyüyen oyun girişimlerinden biri olan Manc Games, geleneksel pazarlarda yerleşik bir fon olan GEM’in global gücü ile küresel piyasada da daha yaygın hale gelmeyi hedeflemekte.

“Küresel oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştık”

Manc CEO'su ve kurucusu Halit Emre Aydın; "GEM'in işbirliği, Manc'ı küresel bir oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Sadece mobil oyun uygulaması sektöründe değil, bütün oyun ekosisteminde küresel bir firma olma hedefimize bir adım daha yaklaştık.'' İfadelerini kullandı.

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